Ceranesi, volpe neonata abbandonata lungo la strada: salvata dai volontari dell'Enpa - Genova 24

Ceranesi. Una volpe neonata, trovata lungo una strada a Ceranesi, è stata salvata dai volontari dell’Enpa che l’hanno portata al centro di recupero di Campomorone.

La piccola, come raccontano i volontari su Facebook, giaceva sull’asfalto: probabilmente la madre la stava spostando da una tana all’altra ed è stata costretta a lasciarla precipitosamente a terra forse a causa di un pericolo o di uno spavento improvviso.

“In quella posizione era in grave pericolo di vita, per fortuna una ragazza a spasso col suo cane l’ha vista, l’ha raccolta e ci ha chiamati – scrivono i volontari -. Nonostante l’orario, mezzanotte passata, ci siamo subito mossi e adesso la piccola, una femminuccia, è al sicuro e in mani esperte”.

“Faremo come sempre il meglio per crescerla forte e sana, ma soprattutto per evitare che possa crescere troppo confidente: requisito fondamentale per darle una possibilità di sopravvivenza in natura. Vista la tenerissima età, comunque, dovrà trattenersi con noi per un po’: per adesso dovrà preoccuparsi solo di mangiare e dormire”, concludono dall’Enpa.