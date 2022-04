Centro storico, vede la polizia e scappa: inseguito e arrestato spacciatore 19enne - Genova 24

Genova. Ieri sera i poliziotti del Commissariato Prè hanno arrestato un 19enne pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il giovane è stato notato dagli operatori in Volante mentre confabulava con un altro giovane in piazza della Nunziata. Essendo un già conosciuto poiché dedito al traffico di sostanze, hanno deciso di procedere a un controllo e si sono avvicinati.

Alla vista delle divise i due hanno cominciato a correre ingaggiando un rocambolesco inseguimento durante il quale il 19enne è stato chiaramente notato mentre cercava di disfarsi di un involucro, gettato a terra e immediatamente recuperato dagli agenti.

Dopo poco il giovane è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, è stato bloccato. Addosso portava un altro involucro, poi analizzato e risultato contenere poco meno di un grammo di cocaina e 260 euro in banconote di piccolo taglio. Il pacchetto precedentemente recuperato è risultato invece contenere più di 50 grammi di eroina.

Il giovane è stato trattenuto presso gli uffici della Questura in attesa del rito per direttissima.