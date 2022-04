Ceccon & Balbontin a Cicagna: "Lavorare meno, lavorare tu" - Genova 24

Ultimo appuntamento sabato 30 aprile 2022 alle ore 21 per Comic Bazar e per la stagione al Teatro Comunale di Cicagna con due artisti che duettano da più di vent’anni divertendo con intelligenza e ironia il pubblico, Ceccon & Balbontin con lo spettacolo LAVORARE MENO LAVORARE TU.

Direttamente dal fortunatissimo quartetto comico geno-savonese I Pirati dei Caruggi, che assicura un sold out dietro l’altro, Enrique Balbontin, comico e cabarettista noto per le sue lezioni di dialetto savonese insieme al poliedrico Andrea Ceccon che ha legato il suo nome e la sua comicità a una battuta, diventata famosissima e tormentone, e dopo oltre 15 anni è ancora metafora ironica della presunta scarsa ospitalità delle strutture turistiche liguri: Torta di riso? Finita!, arrivano al Teatro Comunale di Cicagna con uno spettacolo il cui titolo ricorda il vecchio slogan degli operai tedeschi negli anni 70 “Lavorare meno, lavorare tutti”? Quello delle 35 ore settimanali per intenderci.

Per Ceccon e Balbontin, a differenza dei tedeschi, 35 ore erano comunque troppe ed hanno voluto accorciare, oltre l’orario di lavoro, anche lo slogan mutandolo in Lavorare meno, lavorare tu. Titolo che rappresenta perfettamente la loro filosofia di vita, anche fuori dal palco.

Lo spettacolo, naturalmente, comprende anche i cavalli di battaglia e ci sarà spazio per le incomprensibili e futuristiche battute di due comici alieni Sciubidubi & Uaciuari, ragazzi interstellari; per ascoltare una canzone d’amore con le note, ma non quelle del pentagramma, quelle a piè di pagina; le notizie inutili seguendo gli anchormen delle news che non interessano a nessuno.

E se ancora non bastasse “Quel che gli uomini non dicono” sketch su ciò che l’umanità non esprime ascoltando non solo le voci ma anche i pensieri dei protagonisti

Ceccon & Balbotin, due volti storici del cabaret anche televisivo che abbiamo amato agli esordi a Zelig e poi a ‘Colorado Cafè’ e a Buldozzer, saliranno sul palco del Teatro Comunale di Cicagna, con questo e tanto altro. Una serata strappalacrime…dalle risate!