Carnivore in fiore, orti, piante grasse, agrumi e orchidee: le Serre di San Nicola si aprono alla città fino all'8 maggio - Genova 24

Genova. C’è tempo (e sarà tempo ottimamente speso) fino all’8 maggio per andare gratuitamente a visitare le Serre di San Nicola, straordinaria oasi verde nel cuore di Castelletto, divenuta realtà grazie alla passione di circa 200 volontari dell’omonima associazione.

Nata nel 2009 per recuperare l’antico vivaio del Comune di Genova abbandonato da decenni, l’associazione nei circa 3 ettari di spazi si occupa di curare serre, semenzai, orti collettivi, piante in vaso a cielo aperto e spazi per attività culturali. C’è la serra delle Orchidee e quella dedicata alla Liguria, cioè alle piante e erbe “di casa nostra” e ai minerali tipici dei nostri monti. Particolarmente spettacolare la serra ‘tropicale’ che ospita felci e piante carnivore. “Sono particolarmente affezionata a questa serra – racconta Stella Boj, vicepresidente e curatrice del verde – perché la trovo molto affascinante e rilassante”. Da ammirare in un angolo il microbosco delle carnivore: ci sono esemplari di Sarracenia e di Drosera Capensis in fiore e perfino la Dionaea muscipula, la carnivora per eccellenza ha il suo fiorellino pronto a sbocciare.

Altra attrazione molto amata dai visitatori di queste giornate, è la serra delle succulente. Quando nel 2014 l’associazione è entrata negli spazi c’erano due esemplari di Euphorbia e poche rocce, oggi la serra è un’esplosione di forme e colori: “E’ una serra che è stata riallestita di recente inserendo nel terreno un lapillo di origine vulcanica che esalta il colore delle piante” spiega ancora Boj mentre si muove tra infinite varietà di Aloe, Echeveria ed Euphorbia.

Oltre 200 i soci che con 20/25 euro a testa (i 5 euro in più servono per l’assicurazione, particolarmente utile visto l’alto numero di soci anziani) e tanta passione per la natura fanno vivere uno spazio che, come racconta il presidente Domenico Villani, è una vera e propria comunità: “Noi diamo un’opportunità a cominciare da quella di consentire alle persone rimaste sole di stare insieme agli altri impegnandosi in attività di condivisione. E’ capitato che alcuni iscritti abbiamo deciso di andarsene perché erano convinti di poter utilizzare gli orti come il proprio orto personale, mentre qui noi coltiviamo tutti insieme e poi dividiamo i prodotti oppure organizziamo pranzi o cene collettive. E’ proprio lo spirito dell’associazione”.

Un’associazione che coinvolge nelle attività didattiche tante scuole del territorio e anche cooperative che si occupano di ragazzi disabili o fragili: ognuna ha il proprio spazio per poter seminare o coltivare e con loro abbiamo in piedi progetti e attività. A febbraio, con l’allentamento delle restrizioni per la pandemia, l’associazione ha cominciato ad aprirsi con i primi appuntamenti con la città il sabato pomeriggio.

Ora in queste settimane di Euroflora le serre sono aperte sempre il pomeriggio e nei festivi e weekend dalle 10 in poi: “I visitatori sono stati moltissimi anche nei giorni di pioggia – racconta Villani – e subito dopo sono aumentati anche i soci cosa che ci rende felici, come siamo felici dell’arrivo di un gruppo di ragazzi giovani perché è inutile nascondere che è importante per noi guardare agli anni che verranno”.

A proposito di futuro, dopo la chiusura di Euroflora sarà comunque ancora possibile visitare le serre di Valletta Carbonara: una o due volte al mese resteranno aperte “perché vogliano far vedere alla città quello che abbiamo fatto”. Sul futuro intanto si prospetta una ristrutturazione dell’intera area grazie a fondi del Pnrr: “E’ un finanziamento molto cospicuo – spiega ancora – per complessivi 10 milioni di euro che prevede la completa ristrutturazione di tutti i manufatti, un collegamento con l’albergo dei poveri e quindi con l’Università, orti collettivi, campi da padre e molto altro”. Quello che l’associazione chiede è però: “che non ci chiedano di andarcene del tutto perché se abbandoniamo le piante a loro stesse poi dovremo ricominciare tutto da capo”.