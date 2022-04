Cantiere scolmatore del Bisagno fermo per mafia, Bucci: "I lavori devono proseguire" - Genova 24

Genova. Il cantiere dello scolmatore del Bisagno è fermo da questa mattina a causa di provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Salerno e da quella di Genova destinato al consorzio appaltatore Research.

“Ho avuto la notizia di quello che è accaduto solo un’ora fa, come si sa queste sono cose gestite nella massima segretezza. Io non avevo alcuna informazione su questo” commenta il sindaco Marco Bucci non appena appreso la notizia.

E prosegue: “È un motivo ancora più importante e un rafforzamento delle procedure che abbiamo messo in piedi sia per la diga sia che per il cantiere, nuovo bacino di Sestri Ponente, dove noi abbiamo un protocollo specifico per la sicurezza fatto con l’aiuto di tecnologie digitali che ci consente di vedere il problema prima che questo si formi. Se nel cantiere dello scolmatore avessero usato lo stesso protocollo che usiamo noi, penso che la cosa si sarebbe risolta in anticipo, senza creare fermate del cantiere”.

Infine conclude: “Su queste cose ci deve essere tolleranza zero, su ogni infiltrazione mafiosa e corruzione. Cercheremo di gestire la cosa in modo da avere il meno impatto possibile sulla cittadinanza e anche sul cantiere. I lavori devono andare avanti. Lo scolmatore del Bisagno è un’opera fondamentale. Risolveremo questo problema come ne abbiamo risolti tanti”.