Canottaggio: quattro genovesi in raduno con la Nazionale - Genova 24

Terni. Terminato l’impegno con le regate del 36° Memorial Paolo d’Aloja, che si è concluso domenica scorsa con la vittoria in classifica generale per l’Italia, la Nazionale maggiore riprende il percorso preparatorio in vista dei prossimi impegni internazionali in calendario.

A Piediluco, infatti, presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica, il gruppo olimpico si ritroverà da martedì 19 a giovedì 28 aprile per il settimo raduno stagionale di categoria. Per questa occasione il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato complessivamente 53 atleti appartenenti alle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23, maschile e femminile.

Tra loro anche Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle e SS Murcarolo), Davide Mumolo (Fiamme Oro e SC Elpis), Cesare Gabbia (Marina Militare e SC Elpis) e Lorenzo Gaione (Cus Torino).