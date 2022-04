Canoa polo: Pro Scogli Chiavari terza in classifica dopo la prima giornata - Genova 24

Bacoli. Si è disputata la prima giornata della Serie A maschile di canoa polo sul Lago Miseno di Bacoli, in provincia di Napoli. Ventiquattro partite in due giorni per il primo atto della stagione 2022, che ha visto in acqua i dodici team di massima serie, impegnati in quattro incontri ciascuno tra sabato 9 e domenica 10 aprile.

A guidare la classifica della giornata d’esordio è, anche quest’anno, il team della Polisportiva Canottieri Catania. La squadra di coach Gianmarco Emanuele chiude il primo turno con quattro successi in altrettante partite, un filotto che vale il primato in classifica (12 punti).

Esordio convincente per il Canoa Club Napoli che, forte del pubblico di casa, si aggiudica la seconda posizione segnando sul tabellone tre vittorie e collezionando un pareggio (2-2 contro la Canottieri Eur).

I fuoriclasse della Pro Scogli Chiavari con tre successi ed una sconfitta, proprio contro la Polisportiva Catania (4-1), si attestano a quota 9 punti in classifica. I liguri vincono lo scontro per il terzo posto della ranking provvisoria contro lo Jomar Club, che invece si deve accontentare del quarto posto per via di una peggiore differenza reti.

Si confermano a metà classifica la Canottieri Eur (8 punti), la neopromossa Canoa Polo Ortigia (7 punti) ed il Marina San Nicola (6 punti). Completano la classifica l’Idroscalo Club (3), seguito dalla Can Ichnusa (3), e dalla Polisportiva Nautica Katana (3), mentre restano all’asciutto la neopromossa del girone nord, il Canoa Club Bologna, e la formazione dei giovanissimi esordienti del CN Posillipo.

Dopo le prime partite la classifica cannonieri vede al comando il bomber Gianmarco Emanuele (Canottieri Catania) con 12 gol, davanti allo spagnolo Alejandro Gordo Herrero (Canottieri Eur) a quota 10.

La seconda delle cinque giornate che compongono la regular season è in programma il 30 aprile e 1 maggio con le squadre che si affronteranno divise nei due raggruppamenti nord e sud, tra Chiavari e Cefalù.