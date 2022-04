Cane investito sulle strisce pedonali: muore sotto gli occhi del padrone - Genova 24

Genova. Un cane di piccola taglia è stato investito ieri sera in via di Porta Soprana, nel cuore del centro di Genova, morendo sotto gli occhi attoniti del padrone.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 20 di ieri sera, sulle strisce che collegano il porticato di via Petrarca ai carruggi del centro storico. La bestiola stava attraversando vicino al suo padrone quando è stata letteralmente travolta da una macchina, che lo ha schiacciato con la ruota.

Per l’animale c’è stato poco da fare: dopo pochi minuti, infatti, è morto per le ferite riportate. Il padrone, sotto shock, è stato soccorso dai medici del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. Non è chiaro se il cagnolino fosse al guinzaglio oppure libero.