Camogli, auto si ribalta in corso Mazzini: conducente aiutato dai passanti - Genova 24

Camogli. Questa mattina a Camogli, in corso Mazzini, lungo la via che porta all’Aurelia, si è verificato un incidente che ha visto una Fiat Panda ribaltarsi in piena careggiata, rimanendo su un fianco, come spiegano i vigili del fuoco di Rapallo intervenuti sul posto.

Alla guida una donna che è rimasta intrappolata nell’auto ed è stata aiutata ad uscire dai passanti e dai militi della Croce Rossa di Camogli che nel frattempo sono giunti sul posto insieme agli agenti della polizia locale.