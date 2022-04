Camion si ribalta sul viadotto: A10 chiusa tra Aeroporto e allacciamento con l'A7 - Genova 24

Genova. Brutto incidente all’alba di questa mattina quando un grosso camion si è ribaltato sullo svincolo autostradale che collega la A10 con la A7, obbligando la chiusura della tratta tra Aeroporto e Genova Ovest.

Il fatto è accaduto poco prima della 4: il tir, che viaggiava in direzione Milano, ha preso l’elicoidale subito dopo ponte San Giorgio, e, forse per una distrazione o forse per la velocità, il rimorchio si è sbilanciato al punto di roversciarsi.

Tutto il carico si è disperso sulla carreggiata, tornando anche a valle, obbligando ad un lungo intervento di ripristino che ha portato alla chiusura del traffico. L’autista è stata medicato dai medici del 118 giunti sul posto, non è in grave condizioni. Per chi viaggia sulla A10 in direzione di Genova, uscita obbligatoria a Genova Aeroporto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

(Foto archivio)