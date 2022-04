Calp, vescovi e associazioni in marcia a Genova per la pace: "Il porto impedisca i traffici di armi" - Genova 24

Genova. Portuali e vescovi, il Calp – e quella battaglia iniziata tre anni fa dalle banchine di Genova, bloccate alle navi che trasportano armi – e lo sprone a continuare arrivato anche da Papa Francesco, le bandiere della pace sotto gli ombrelli, una trentina di associazioni laiche e religiose, da Emergency a Libera a Sea Watch, da Pax Christi all’Unione democratica arabo-palestinese, dall’Arci all’Acli, dagli scout Agesci all’Anpi, dalla cooperativa La Piuma a Music For Peace.

Una marcia per la pace, “breve ma intensa”, dalla scalinata della cattedrale di San Lorenzo a palazzo San Giorgio dove i manifestanti hanno consegnato una lettera con una richiesta al porto: fermare i traffici di navi che trasportano armi destinate alle guerre, quella in Ucraina, quelle negli altri trenta Paesi del mondo dove sono in atto conflitti.

“Ci sembra assurdo dover andare a lavorare e con il nostro lavoro contribuire all’uccisione di migliaia di civili in un Paese che mai vedremo – ha detto al microfono, davanti alla folla, José Nivoi, uno dei portavoce del Calp – i nostri ideali non sono sicuramente quelli cattolici ma si incontrano con quelli cattolici ed è per questo che oggi manifestazioni insieme, siamo contro i massacri, siamo contro l’aumento delle spese militari”.

Per avere bloccato in porto a Genova una nave araba con generatori destinati alla guerra tuttora in atto in Yemen, i lavoratori delle banchine genovesi che aderiscono al Calp rischiano il carcere. Sono stati infatti accusati di associazione a delinquere.

Ma per quello stesso gesto Jorge Bergoglio ha detto loro “bravi, andate avanti” durante un incontro alcuni mesi fa in Vaticano. E loro non si sono fermati, il 31 marzo hanno scioperato e si sono riuniti in assemblea. Oggi la marcia per la pace insieme ai vescovi di Genova e Savona, Marco Tasca e Calogero Marino.

Una posizione, quella espressa in piazza da monsignor Tasca tuttavia meno netta rispetto al pacifismo tout court del Calp. “Il catechismo cattolico riconosce la legittima difesa – ha spiegato Tasca – e quindi la domanda da porsi è se le armi che vengono portate a un popolo servano per difendersi o per fare la guerra”. All’incalzare delle domande dei giornalisti su quali siano, allora, le armi “giustificabili” Tasca non ha risposto: “Non sta a me stabilire quali armi siano legittime o fuorilegge, ma le armi fuorilegge non devono transitare dal porto di Genova“.

La marcia per la pace e chi l’ha voluto chiede che si apra un dialogo con il porto sul tema delle armi e che ci sia una trasparenza maggiore su quelli che sono i traffici.

Nel documento consegnato al presidente Signorini si chiede “che sia rispettata la lettera della legge 185/1990 che regola l’export degli armamenti, e sia rispettata la lettera del trattato internazionale sul commercio delle armi, in particolare dove prescrivono che le autorità non devono consentire il transito di armamenti di cui si possa presumere l’impiego in conflitti che violano gravemente i diritti umani, o in cui si possano commettere crimini di guerra e genocidi”.

In secondo luogo “che il dialogo comporti la discussione pubblica intorno ai rischi che le navi cariche di armi e munizioni rappresentano al loro arrivo e sosta in porto, dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori in banchina e della cittadinanza residente nelle aree vicine al porto”. Infine “che il dialogo si svolga in una cornice di trasparenza”.

“Eliminare il transito di armi dal porto di Genova è la base per lo sviluppo sostenibile della nostra città: che non riguarda solo l’aspetto economico e ambientale, ma anche quello etico e sociale”, dichiara Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, oggi pomeriggio in marcia insieme ai portuali, al mondo cattolico e all’associazionismo genovese.