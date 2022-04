Genova. Intorno a mezzanotte e mezza, si è verificato un grave incidente in via Trento, dove un ragazzo di 30 anni è schiantato in moto contro alcune auto parcheggiate, ferendosi gravemente. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Sul posto è giunta immediatamente un’automedica del 118. Il personale medico ha provveduto a intubare subito il motociclista e a trasportarlo in codice rosso al San Martino.

Notizia in aggiornamento.