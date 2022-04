Cade con la mountain bike sulle alture di Voltri, ciclista soccorsa con l'elicottero - Genova 24

Genova. Avventura finita al pronto soccorso per una ciclista caduta con la sua mountain bike su un sentiero sulle alture di Voltri, nel ponente cittadino.

La donna si è ferita cadendo autonomamente nella zona della strada della Brigna, un percorso molto noto per gli amanti del ciclismo fuoristrada e che da Voltri porta alla località di Campenave.

Una strada impervia e difficile da raggiungere, ed è per questo che i medici del 118, allertati dalla stessa ciclista, sono intervenuti con l’ausilio dell’elisoccorso.

La ciclista, gestita inizialmente come un codice rosso, il più grave, per via della dinamica dell’incidente, è stata classificata come “codice giallo” una volta giunta in ospedale. Non rischia la vita.