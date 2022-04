Bucci: "Voglio vincere al primo turno". E lancia l'appello a Italia Viva: "Vengano con noi" - Genova 24

Genova. La cravatta con la scritta Femmo tornâ Zena superba è la stessa di cinque anni fa. La sala dell’hotel Bristol è la stessa di cinque anni fa. Anche il point è in piazza Piccapietra, come cinque anni fa. L’unica differenza è che oggi Marco Bucci è già sindaco di Genova e punta a restarlo per i prossimi cinque anni. “Non mi interessa chi arriva primo, a me interessa vincere al primo turno“, dice – mettendo da parte la scaramanzia – poco prima di lanciare ufficialmente la sua candidatura con tutte le forze politiche che lo sostengono.

Sono ben nove i simboli che campeggiano sotto lo slogan “Al lavoro per Genova”: ci sono i tre partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega), c’è il cerchio arancione di Liguria al centro-Toti per Genova, ci sono le due civiche Bucci sindaco e Genova domani, ma anche l’Udc, Gente d’Italia e il Nuovo Psi. Non tutti presenteranno una lista, ma tutti avranno almeno un loro candidato a Palazzo Tursi.

A quanto pare, però, il sindaco punta ad allargare ancora la coalizione verso il centro: “Mi auguro che Italia Viva venga con noi, sarei molto contento e sarei contento se avessimo i loro candidati nelle nostre liste civiche. È un augurio. Io sono una persona civica e come tale tutte le persone civiche che vogliono venire con noi, anche senza simbolo, mi sembrano una cosa bella e interessante. Tutti i cittadini che vogliono partecipare al futuro della nostra città da noi sono benvenuti”. E se invece i renziani ci mettessero il simbolo? “Andrebbe bene, ma non sono io a deciderlo”.

Cravatte e riti propiziatori a parte, nessuno fa mistero della possibilità di vincere il 12 giugno senza andare al ballottaggio. “L’obiettivo è vincere – ripete Bucci – e se si vince al primo turno è ancora meglio. Se si vince al primo turno ci sono due settimane in più per lavorare per la città, anziché fare campagna elettorale”. Sicuro della vittoria? “Ogni candidato si sente sicuro, io mi sento sicuro ma so che bisogna lavorare. I genovesi hanno imparato che senza lavoro i risultati non si ottengono”, ha concluso il sindaco uscente.

Ancora più tranquillo è il presidente Giovanni Toti: “L’obiettivo è vincere al primo turno e credo sia un obiettivo a portata di mano. Basta guardare i risultati delle ultime regionali: una coalizione esattamente identica a questa ci ha dato una vittoria di larga maggioranza, come non era mai esistita nella storia repubblicana di questa regione, e credo che i genovesi, che sono gli stessi che hanno votato per Toti qualche mese fa, siano gli stessi che voteranno per Bucci a questa tornata elettorale. Su questo non vi sono dubbi”.

I punti di forza? “Le infrastrutture, il trasporto pubblico, la continuità delle partecipate (Amiu è forte e sta facendo la rivoluzione a Genova, a marzo abbiamo raggiunto il 40% di raccolta differenziata, è un record). Abbiamo preso una città in cui si parlava di gestire il declino, oggi parliamo di crescita. Abbiamo ottenuto 6 miliardi di finanziamento, più forse altri 2, non sono piovuti dal cielo e Genova non li aveva mai ricevuto nella storia. Certamente non vogliamo lasciare tutti questi finanziamenti a chi in passato ad esempio ha fatto il buco del San Martino e non l’ha chiuso. Aggiungeremo al programma due capitoli apposta sull’energia e l’ecosostenibilità perché Genova vuole essere all’avanguardia. Sarà un programma interessante. Abbiamo in programma di raddoppiare il budget sulla manutenzione”. E naturalmente la vicenda del post Morandi: “Ci hanno chiamato apposta da un Land tedesco per chiederci come si costruisce un ponte, siamo molto orgogliosi”.

Le liti interne al centrodestra oggi non contano. “Marco Bucci non è di nessuno schieramento, parla come sindaco – taglia corto Edoardo Rixi, commissario della Lega in Liguria -. E se ogni tanto litighiamo su alcune cose, d’altra parte trovare una persona come questa è difficilissimo. Non a caso se ne parla a livello internazionale”. E poi avverte chi si sente la vittoria già in tasca: “Per evitare di andare al ballottaggio dev’esserci una netta presa di posizione, ognuno deve togliersi la sua giacchetta di parte e lavorare, oppure perdiamo la capacità di dimostrarsi un modello virtuoso per le altre città”.

“Bucci entrerà nella storia di Genova. Non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Chiudiamola alla prima”, sorride il collega sindaco Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia. E Lilli Lauro, da coordinatrice della lista espressione di Toti, suona la carica: “Dobbiamo essere coesi su tutti e nove i municipi. Possiamo vincerli anche tutti. Dobbiamo crederci e ogni candidato deve essere convinto”. Aggiunge Matteo Rosso per Fratelli d’Italia: “Noi siamo stati sempre leali e lo saremo fino in fondo”.

Un mosaico composito che andrà poi sistemato con molta cura, tassello per tassello, all’indomani di un’eventuale riconferma. Laconico Bucci sul capitolo giunta: “I criteri saranno competenza, disponibilità e poi voglia di sacrificio. Venire a lavorare in giunta vuol dire rinunciare talvolta al proprio stipendio, è una vita difficile. Con queste tre cose faremo una grande giunta, questo lo garantisco”.