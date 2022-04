Bucci incontra a Milano il console generale degli Stati Uniti Robert Needham - Genova 24

Genova. Il sindaco Marco Bucci ha incontrato questa mattina il console generale degli Stati Uniti d’America a Milano Robert Needham.

Durante l’incontro, avvenuto a palazzo Tursi, il primo cittadino ha raccontato all’ospite la storia di Genova, che il console ha seguito con estremo interesse. Tra gli argomenti di conversazione anche la crescita economica che la città sta vivendo, l’importanza del porto, delle infrastrutture e l’elevata qualità di vita dei cittadini.

Il console ha chiesto un approfondimento su ponte San Giorgio, richiesta che il sindaco ha soddisfatto raccontando tutte le fasi e le azioni che hanno consentito di costruire il nuovo viadotto in tempi così rapidi.

Rimanendo in tema di infrastrutture Bucci ha sottolineato l’importanza del Terzo Valico per spostarsi tra Genova e Milano in meno di un’ora, spiegando che si tratta di un’opera che rivoluzionerà il collegamento tra le due città.

A chiusura dell’incontro il sindaco ha voluto illustrare anche tutte le sfide che attendono Genova nei prossimi anni, sottolineando l’importanza del Pnrr per la loro realizzazione.