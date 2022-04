Bolzaneto, lavori in corso all'ex anagrafe: gli uffici demografici riapriranno entro fino anno - Genova 24

Genova. Sono in corso da diverse settimane i lavori di ristrutturazione del palazzo storico di via Pastorino che ospitano la biblioteca Piersantelli e un tempo anche l’anagrafe della circoscrizione. E che tra qualche mese, probabilmente entro fine anno, torneranno a ospitarla.

La riapertura dell’anagrafe era stata decisa a settembre, dopo un accordo tra Comune di Genova e municipio Valpolcevera. Proprio il municipio si era reso parte attiva per ricevere un sostegno da parte della popolazione nella richiesta di riaprire gli Uffici demografici e grazie a diversi volontari erano state raccolte 1164 firme che hanno convinto Tursi a dare il via libera.

Al momento l’edificio è in via di ristrutturazione: “Stiamo cambiando infissi e serramenti e questo mese partiranno i lavori per la messa a norma dell’impianto elettrico che era vecchissimo – spiega il presidente del municipio Federico Romeo – nel frattempo abbiamo risistemato gli interni per preparare i locali dei nuovi uffici demografici”.

Il progetto prevede al piano terra ci saranno gli uffici demografici e il museo della Montagna, al piano primo la Casa della Resistenza, che sarà intitolata a Edoardo Sanguineti mentre al secondo piano resta alla biblioteca Piersantelli.

I lavori termineranno entro metà estate e le attività già presenti potranno riaprire al pubblico, mentre per l’anagrafe servirà un po’ di tempo in più: “Il Comune ci ha promesso di fornirci il personale di poter aprire anche quegli uffici oltre a quelli di Rivarolo e Pontedecimo – spiega Romeo – L’auspicio è di poter riaprire l’anagrafe entro fine anno”.