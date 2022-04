Bogliasco, bando per la concessione degli ex bagni "Nuova Scogliera": 4500 euro di canone annuale - Genova 24

Bogliasco. E’ aperta dal giorno 6 aprile per i seguenti 30 giorni la manifestazione di interesse per il rilascio di una concessione demaniale marittima sul litorale di Bogliasco relativa agli ex bagni “Nuova Scogliera” in via Antica Romana 9.

La concessione è relativa all’uso di “stabilimento balneare con annesso bar ristorante comprendente opere incamerate dallo stato. Nel bando, pubblicato sul sito del comune di Bogliasco”. Lo stabile, conosciuto anche come “Nuova Scogliera Libeccio Beach”, ha una superficie complessiva pari a 843,24 metri quadrati distribuita su due piani, avente una struttura portante in cemento armato, attualmente inagibile a causa di cedimenti strutturali, necessita di una ristrutturazione generale, a tale scopo il Comune di Bogliasco rilascerà una concessione pluriennale.

Il canone demaniale marittimo annuo euro 3.549,41 oltre imposta regionale euro 887,35. Presso gli uffici comunali è a disposizione tutta la documentazione necessaria legata allo stabile.