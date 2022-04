Boccadasse, Regione e Comune: "Effettuati interventi per 2,5 milioni di euro" - Genova 24

Genova. Regione Liguria e Comune di Genova hanno effettuato diversi interventi sul borgo di Boccadasse negli ultimi anni, con l’investimento di circa 2,5 milioni di euro.

Come spiegato in un comunicato stampa diffuso, Regione Liguria ha stanziato oltre 250 mila euro per diversi interventi di Protezione civile in somma urgenza dedicati al borgo dopo la storica mareggiata di fine ottobre 2018.

Si è trattato di interventi di rimozione delle macerie, rimozione dei rifiuti, del posizionamento di una barriera provvisoria sul ciglio della banchina per la ricostruzione della muratura, della riprofilatura della spiaggia, a cui si sono aggiunti ulteriori interventi minori.

Oltre a questo, Regione Liguria ha stanziato quasi un milione di euro dal Fondo strategico regionale per dare vita a un progetto di riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare.

Nel complesso, gli interventi effettuati sono: ricostruzione e riqualificazione dell’intero piazzale distrutto dalla mareggiata del 2018; sistemazione e consolidamento della scogliera con nuovi posizionamenti di massi; ricostruzione totale e rinforzo del muro paraonda in cemento armato limitrofo alla scogliera: restauro e risanamento conservativo delle tradizionali pavimentazioni del Borgo; abbattimento barriere architettoniche e nuova accessibilità per disabili alla spiaggia.

Nella giornata di ieri sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione delle pavimentazioni di via della Casa e dintorni.

Sono allo studio ulteriori interventi per conseguire una maggiore difesa della costa che, tenuto conto della delicatezza del sito e dei molteplici vincoli di tutela su di esso insistenti, richiedono particolari attenzioni di carattere ambientale.