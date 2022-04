Birralonga e Vinicoli, dopo lo stop per pandemia tornano le camminate gastronomiche nei caruggi - Genova 24

Genova. Dove eravamo rimasti? A “scrollare” sulle pagine facebook degli eventi Birralonga e Vinicoli vengono i brividi. Nella primavera del 2020 entrambi gli appuntamenti avevano alzato bandiera bianca a causa del lockdown e della pandemia. Anche nel 2021 non sussistevano le condizioni per organizzare le camminate enogastronomiche, caratterizzate da inevitabili assembramenti. Ma finalmente gli appassionati, genovesi e non, possono tirare un sospiro di sollievo e alzare in alto i calici (o i boccali).

In questo 2022 tornano Vinicoli e Birralonga, sempre nei vicoli del centro storico, sempre grazie alla collaborazione tra diversi locali della cosiddetta “movida”, sempre con la formula della card per usufruire di cibo e vino nelle varie tappe della manifestazione.

In ordine cronologico il primo evento in programma è Vinicoli, domenica 24 aprile. Ideato nel 2017, vede la collaborazione tra diversi locali del centro storico e l’associazione Triple A, braccio dedicato al vino di Velier, eccellenza genovese nel campo dell’import di liquori e spiriti dal mondo.

La card per partecipare a Vinicoli costerà 30 euro, che comprendono mappa, tracolla e calice per gustare i vini del tour, accompagnati da alcuni stuzzichini. Presto si conosceranno anche i locali che aderiscono all’iniziativa. In passato, tra i protagonisti, si contavano La Forchetta Curiosa, Officina34, Café il Barbarossa, Kowalski, Ai Troeggi. Vino, birra e bruschetta, Meridiana Caffè Genova e Maninvino.

Domenica 29 maggio torna invece la Birralonga, per la sua sesta edizione (la prima nel 2015). Dalle 12 alle 22 con diverse fasce di partenza. In passato ha visto la partecipazione anche di 2000 persone, tra genovesi e turisti, ed era suddivisa tra sette tappe e altrettanti produttori e tante sorprese nascoste lungo i meravigliosi caruggi del capoluogo ligure. Tra food e birre in passato avevano partecipato Ma Che Gotti, Jalapeno, Les Rouges, 4 Canti di San Francesco, Batarò, Rooster, Veracruz, Scurreria Beer and Bagel, Ai Troeggi, Masetto, La Coccagna, Patateria Genovese, Dall’Orso e Kowalski.

Il costo della card Birralonga in passato era di 25 euro, cifra che dovrebbe essere confermata. La card dà lq possibilità di accedere alle degustazioni comprensive di un accompagnamento gastronomico. Il kit Birralonga comprende la tasca, il bicchiere e la mappa utile per un migliore orientamento lungo tutta la giornata.