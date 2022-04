"Bianca come l'alba e rossa come il cuore dei genovesi", il video spot per la Festa della Bandiera - Genova 24

Genova. “Sulle navi genovesi sventolava una Bandiera speciale: bianca come l’alba quando salpano le navi e con una croce rossa come il cuore di ogni genovese. Il simbolo della nostra città”. Questo il passaggio più evocativo del video lanciato dal Comune di Genova per l’edizione di quest’anno della Festa della Bandiera in programma domani, sabato 23 aprile.

Il video-spot è molto semplice: durante un giro in barca un nonno racconta al nipotino la storia della Croce di San Giorgio, il vessillo innalzato fin dal Medioevo sul pennone delle navi genovesi che teneva lontani i marinai nemici: “Una bandiera speciale che sventola soprattutto nel nostro cuore, da far risplendere allora come oggi nel vento della nostra vita”.

La clip, prodotta da moviebox produzioni Cine-Televisive con la regia dei fratelli Andrea e Carlo Parodi, vuole far intersecare le piccole storie personali di ognuno di noi con la Storia con la “s” maiuscola, raccontandola alle giovani generazioni perché scoprano i valori di Genova: abilità, capacità di superare le difficoltà, rispettabilità e forza nel dominare le acque del mare, che diventa anche capacità di navigare in mezzo ad ogni tempesta. I dialoghi del video sono a cura di Anna Scardovelli, gli attori sono Alberto Bergamini (nonno) e Luca Parodi (bambino).

Festa della Bandiera, i principali appuntamenti

Oggi, venerdì 22 aprile, alle ore 18.30, lo srotolamento dalla facciata di Regione Liguria della grande Bandiera di San Giorgio.

Domani, sabato 23 aprile, a Palazzo Ducale, a partire dalle 15.45 la cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci e delle massime autorità locali: previsti il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Principe Alberto II di Monaco (che scoprirà la targa ricordo nella sala del Minor Consiglio a suggellare l’antico legame tra Genova e Monaco), la nomina dei nuovi Ambasciatori di Genova nel Mondo e il dono della Rosa di Genova, come simbolo di vicinanza alla comunità ucraina, a don Vitalij Tarasenko, fondatore e prete della comunità ortodossa genovese di Santo Stefano.

Alle 17.30, cinque bande genovesi confluiranno in piazza De Ferrari dove, al termine della cerimonia a Palazzo Ducale, ci sarà uno spettacolo di pattinaggio creativo e gruppi storici di sbandieratori e musici.

Alle 18 animazione musicale in piazza De Ferrari, seguita dallo spettacolo multimediale di immagini, musica e fuochi d’artificio organizzato Regione Liguria in collaborazione con Comune di Genova e Teatro Carlo Felice per celebrare l’inizio di Euroflora 2022.

Alle 20.30 spettacolo piromusicale tematico multimediale: alcuni musicisti del Carlo Felice, affacciati dalle finestre del palazzo di Regione Liguria, eseguiranno la “Toccata dall’Orfeo” di Claudio Monteverdi. In contemporanea partirà lo spettacolo di giochi di luce a tema floreale e della primavera a ritmo di musica, quindi via ai fuochi d’artificio.