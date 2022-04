Bersani e Orlando lanciano Dello Strologo e guardano alle politiche: "Senza M5s vince la destra" - Genova 24

Genova. “Anche a sinistra ce l’anno sempre coi Cinque Stelle. Ma non è che se cade un meteorite è colpa di Conte. O è così o è pomì: pomì è ‘vince la destra’, non c’è discussione su questo”. È il solito Pier Luigi Bersani dalla metafora facile quello arrivato oggi a Genova per un evento della Fondazione Diesse sulla centralità del lavoro insieme al ministro del Lavoro Andrea Orlando. Appuntamento al teatro Akropolis di Sestri Ponente che diventa occasione per spingere la campagna elettorale di Ariel Dello Strologo e ribadire l’unità del campo progressista. Non solo in vista delle amministrative, ma anche pensando alle politiche del 2023.

Ed è da Genova che l’ex segretario del Pd, oggi deputato di Leu, lancia una sorta di appello a Letta: “Le formazioni che chiamiamo di una sinistra plurale devono riunificarsi, sì, ma mettendoci una novità. Ci vuole una novità programmatica, poi dev’esserci anche una novità politica: un grande partito della sinistra plurale che faccia uno sforzo visibile, si strappi un po’ la giacca, perché se no la gente non ci crede. Quando arrivano le politiche ammucchiarsi solamente non basta. Noi abbiamo il 40-45% di gente che sta dicendo: non so se e per chi andrò a votare. È un appello che rivolgo al Pd in modo particolare, stiamo discutendo con Letta con piena disponibilità a dare una mano”.

E Italia Viva? “Va dove la porta il cuore, anche a Genova penso. E sono sicuro che in quella compagnia non ci troveremmo, non per le scelte che abbiamo fatto noi ma per le scelte che hanno fatto loro – si incupisce Bersani – Noi non possiamo stare dietro a queste cose. Chi vuol tenersi le mani libere, chi vuole sfruttare utilità marginali faccia la sua strada, senza demonizzare. Qualcuno dice: facciamo un bel partito di centro. Provate pure, ragazzi, saresti gli unici al mondo in questa fase in cui in tutto il mondo si creano grandi schieramenti plurali di qua o di là, sia che si parli di clima, vaccini o guerra. Se pensiamo a un partito di sinistra plurale dobbiamo prendere la nostra strada”.

“Si sono messe in campo coalizioni coese, ampie, con un disegno di cambiamento per le città, con una risposta alla politica della destra che in questi anni oltre agli annunci ha garantito solo il declino di questa regione – commenta il ministro Orlando -. Penso che questo campo che è stato costruito in Liguria possa essere un riferimento di carattere più generale e credo che lo faccia con candidature di primissimo livello.

Ripartire dal lavoro è l’imperativo. “Bisogna fare una piattaforma – prosegue Bersani – e ci vogliono delle leggi. Dobbiamo fare leggi sulla rappresentanza e sulla contrattazione, leggi che disboschino un po’ di contratti precari, leggi sugli ammortizzatori. Ed è chiaro che dentro a una legge sulla rappresentanza ci sta il salario minimo. Non vedo chi altri possa farlo e vedo davanti alla sinistra questa storica occasione ma quando hai maggioranza di governo così non puoi aspettarti grandi riforme, né sul fisco né sul lavoro, ci vuole un’altra maggioranza di governo. Stiamo assistendo a delle vergogne e un’economia non può stare in piedi dequalificando il lavoro, che è la nostra materia prima. Se la buttiamo via andiamo nei guai. Questo è un punto che dovrebbe essere messo al centro della discussione”.

“Oggi il problema del lavoro riguarda chi non ce l’ha ma anche chi ce l’ha, perché spesso è precario e sottopagato – rimarca Dello Strologo -. Credo che Genova debba cambiare identità e idea di sé. Deve diventare una città capace di essere competitiva col resto del mondo. Non è possibile continuare con questa situazione in cui i giovani vanno via e non arrivano. Bisogna fare sistema soprattutto con l’università, deve essere una città capace di mettere insieme università e impresa per mettere insieme nuove famiglie e nuovi giovani. Per farlo però serve una città accogliente e con servizi efficienti”.