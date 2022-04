Bandiere di San Giorgio, l'assessore Bordilli risponde a Linea Condivisa: "Motivo di orgoglio per la città" - Genova 24

Genova. “Dopo anni di oscurantismo e grigiore con la giunta Bucci l’immagine di Genova è stata rilanciata a livello internazionale e la bandiera di San Giorgio è tornata a essere il simbolo di una città che sa rialzarsi, che sa raggiungere obiettivi che sembravano impossibili, in grado di candidarsi, a pieno titolo, come sede di eventi di richiamo mondiale come la finale dell’Ocean Race. Quella che per Linea Condivisa è un’accusa, il fatto di organizzare eventi internazionali, per noi è motivo d’orgoglio se la nostra città è scelta come capitale, ad esempio, legati alla nautica o se siamo riusciti a rilanciare eventi internazionali come Euroflora che sembravano appassiti negli anni delle giunte passate, sempre più appiattite nella logica della decrescita infelice”. E’ la replica dell’assessore comunale Paola Bordilli all’attacco di Linea Condivisa che ha definito uno “spreco di soldi” i drappi con le maxi bandiere installati recentemente in città.

“Gli investimenti sugli eventi e sull’immagine di Genova, in cui rientra anche l’installazione di 25 pennoni da Vesima a Capolungo con la bandiera di San Giorgio, non hanno sottratto di certo attenzione ad altri settori, come dimostrano gli enormi investimenti sulla mobilità green intercettati dal ministero competente, sulla rigenerazione urbana con oltre 100 milioni del Pinqua, l’implementazione dei fondi sul sociale, il supporto costante alle piccole imprese del territorio, messe in ginocchio dalla pandemia” dice Bordilli.

“Confondere le pere con le mele come fa la minoranza oltre a essere un inutile esercizio retorico è offensivo verso tutti i genovesi – conclude che finalmente sono tornati a essere orgogliosi di appartenere a una comunità attiva e vitale, che guarda al futuro con entusiasmo”.