Banca Carige partecipa a Euroflora 2022 con la mostra "La sostanza del colore" - Genova 24

Genova. In occasione di Euroflora 2022 Banca Carige presenta La Sostanza del Colore. Suggestioni floreali di Maria Rosa Vendola, mostra evento partner della manifestazione.

Nelle due sedi Carige di via Cassa di Risparmio, 15 e di via Pisa 58, a partire da sabato 23 aprile saranno esposti dipinti e sculture della poliedrica artista genovese che passa da una pittura vivace, intensa e materica, intrisa di colore, di luce e di gioia ad un’originalissima forma di scultura che prende forma dal materiale plastico incandescente, il methacrylato-optix, lavorato grazie alla disponibilità di uno stabilimento industriale. In questa fucina Maria Rosa Vendola, nel brevissimo tempo in cui la materia si raffredda e solidifica, forgia d’impulso forme leggere, trasparenti e luminose donando ad un materiale semplice un’inattesa preziosità fatta di grazia e di luce.

In calendario un intenso programma di aperture al pubblico, con visite gratuite da prenotare a questo link.

Le aperture speciali dell’ultimo piano della sede di via Cassa di Risparmio, 15, con la sua splendida terrazza a picco sul centro storico, avranno luogo i sabati 23, 30 aprile e 7 maggio dalle 14.00 alle 19.00 ed il week end dei Rolli Days, il 14 e 15 maggio, dalle 10.00 alle 19.00.

La sede Carige Private, una suggestiva villa liberty in Albaro, sarà aperta al pubblico i mercoledì 27 aprile e 4 maggio dalle 16.30 e alle 18.00. In queste occasioni gli studenti dell’istituto superiore agrario Marsano, ispirandosi ai fiori ritratti nei dipinti in mostra realizzeranno per il pubblico alcune artistiche composizioni floreali.

“Banca Carige partecipa ad Euroflora 2022 portando nelle sue due più prestigiose sedi genovesi questa grande manifestazione dedicata al fascino dei fiori e che sottolinea il contributo economico e culturale offerto dalle attività florovivaistiche al nostro territorio – commenta l’amministratore delegato di Banca Carige, Francesco Guido – Nei due poli espositivi in cui si articola “La sostanza del colore” abbiamo voluto diffondere nella nostra città la magica atmosfera che si vive in questi giorni nella splendida cornice Parchi di Nervi”.

“Siamo grati a Banca Carige – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando – per l’opportunità offerta ai nostri concittadini e ai turisti che visiteranno la nostra città durante Euroflora. Si tratta di una collaborazione consolidata nel tempo che testimonia il legame di Porto Antico con la Banca che produce importanti ricadute culturali e promozionali per Genova. Voglio ricordare che Banca Carige già da molto tempo ha attivato un profilo Instagram dedicato ad Arte e fiori che ha svolto un importante ruolo di sensibilizzazione tra gli appassionati”.

“I fiori, per eccellenza eco della bellezza e simbolo della meraviglia – aggiunge il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – sono tra i principali fili conduttori della storia dell’arte attraversando i secoli e portando in dote, ancor oggi, novità ed eleganza. L’appuntamento odierno presso Carige dedicato alle suggestioni floreali della nota artista Maria Rosa Vendola, inserito tra gli eventi partner di Euroflora 2022, lega la capacità di raffigurare un’emozione con la rappresentatività di una delle più importanti floralies del mondo, come quella che si terrà dal 23 aprile all’8 maggio ai Parchi e Musei di Nervi, in cui la Regione Liguria partecipa convintamente con un’area da record di ben 3.450 metri quadrati. E lo fa per rappresentare storie di eccellenza, realtà spesso familiari e alfieri delle peculiarità del territorio, per accendere i riflettori sull’intera filiera ligure, forte di oltre 4.000 aziende, 15mila addetti e oltre 400 milioni di euro di produzione lorda annua”.

LA MOSTRA

Le opere esposte mostrano l’originalità e la versatilità dello stile di Maria Rosa Vendola, conosciuta come scultrice, sebbene il suo iniziale approccio all’arte sia stato proprio con la pittura (in particolare, dopo i suoi studi con il maestro impressionista Renato Damasio). In questa fase le sue ricerche hanno privilegiato per lo più tematiche tradizionali, quali paesaggi o soggetti floreali, fino ad approdare quasi inconsciamente allo stile informale; stile che le permetterà di esprimersi con maggiore libertà di linguaggio e con il quale ha iniziato ad avvicinarsi in maniera del tutto innovativa anche alla scultura. Se infatti siamo soliti immaginarci le arti o gli artisti come delle aggraziate Muse riunite in un idilliaco Parnaso, a nessuno verrebbe invece in mente di trasferirle in un ambiente meno bucolico, come l’interno della fucina di Vulcano: questo, prima di conoscere Maria Rosa Vendola.

L'artista Maria Rosa Vendola

Il suo ambiente di lavoro privilegiato, infatti, non è solamente l’atelier, bensì il mondo industriale. È infatti nota per essere l’unica artista al mondo a realizzare sculture da materiali come il poliwood (propilene, polvere di legno, metallo) e il methacrylato-optix. Composti che sono utilizzati nel settore automobilistico, nautico, edile e che nessuno aveva mai pensato di impiegare in maniera creativa, considerando sia la difficoltà tecnica di esecuzione sia un certo grado di pericolosità nel maneggiare queste sostanze a oltre 300°C. Tutto ciò non ha comunque fermato la nostra artista nell’indossare dei grossi guanti protettivi per iniziare a plasmare questi filamenti incandescenti e tirarne fuori delle opere straordinarie e di grande impatto emozionale. Una tecnica perfezionata nel corso degli anni grazie a continue ricerche ed esperimenti sul campo, che le hanno consentito di lavorare con estrema velocità questi materiali. La complessità risiede proprio nel riuscire a manipolare questi composti ancora incandescenti, in maniera rapida, prima che si rapprendano e non siano più modellabili. Le risulta quindi impossibile realizzare degli studi o dei bozzetti preparatori, perché la materia su cui lavora le richiede immediatezza e gesti istintivi e impellenti, che non prevedono pentimenti o esitazioni. Frutto di questa produzione sono quindi delle sculture che sembrano sospese nel tempo, in una sorta di limbo, ma che allo stesso tempo sono in grado di richiamare l’attenzione sul movimento, su un dinamismo potenziale, come se potessero ancora mutare e trasformarsi.