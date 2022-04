Aveva una zampa rotta, abbattuto cinghiale "mascotte" del Bisagno: rabbia social degli animalisti - Genova 24

Genova. “A chi voleva aiutarlo e curarlo, è stato impedito ogni intervento da due anni a questa parte. Appena qualcuno ha ritenuto che fosse troppo sofferente, non ha perso tempo nel decidere di abbatterlo. Se nasci cinghiale, per quanto mansueto, indifeso o sofferente tu possa essere, non hai nessun diritto se non quello di aspettare la morte per mano umana”, così Fabio Dolia, esponente degli animalisti genovesi, esprime su Facebook la sua rabbia per l’abbattimento di Emmo.

Così era stato soprannominato uno dei cinghiali che vivono nel Bisagno. Gli animalisti lo seguivano da due anni circa. “Aveva solo una zampa rotta, ormai calcificata, a noi non è stato permesso di curarti ma a loro non è stato impedito di ucciderti”, le parole, sempre affidate ai social, di Cristina Pedevilla, altra attivista animalista genovese.

Il fatto è che il cinghiale, parte della colonia che popola il greto del torrente, segnalato alla polizia locale e quindi ai veterinari della Asl è stato giudicato non guaribile e quindi soppresso. I medici avrebbero spiegato agli animalisti che l’ungulato era interessato da un’infezione e che quindi non avrebbe potuto essere curato. Questo nonostante i tanti volontari disposti a farsene carico.

L’intervento di recupero e di soppressione è avvenuto alcuni giorni fa.