Autostrade, Mai (Lega): "Ulteriori disagi per assenza connessione telefonica in galleria" - Genova 24

Liguria. Il consigliere regionale Stefano Mai (capogruppo della Lega) fa un appello ad Autostrade, oltre che per la riduzione dei cantieri, per installare nelle gallerie liguri dispositivi per garantire costante disponibilità connessione telefonica.

“I liguri sono costretti a stare fermi in coda molte ore, anche per percorrere brevi tratti e spesso subiscono forti disagi pure per la mancanza del segnale di telefonia e della connessione Internet in galleria”.

Il consigliere ha visitato i cantieri e ha chiesto ad Aspi le rimozioni di gran parte dei cantieri nei fine settimana e nei ponti festivi, il necessario alleggerimento di alcuni cantieri anche nei giorni feriali, di avere informazioni puntuali sul numero di operai, turni di lavoro e mezzi utilizzati per ciascun cantiere, il puntuale aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori, la semplificazione delle procedure per il rimborso del pedaggio, l’informazione capillare per gli utenti e i sindaci del territorio e l’installazione delle barriere fonoassorbenti.

Inoltre è stato presentato in Regione Liguria uno specifico ordine del giorno “affinchè gli utenti non subiscano ulteriori disagi per la mancanza del segnale telefonico. Il documento, che è stato votato all’unanimità dal consiglio regionale, impegna la giunta ad attivarsi presso i concessionari affinché in ogni galleria delle autostrade liguri vengano installati dispositivi utili a garantire la costante disponibilità della connessione telefonica”.

Non tarda ad arrivare la replica del Movimento 5 Stelle con una nota: “Sei anni fa, e precisamente il 17 maggio 2016, la giunta ligure aveva dichiarato, a mezzo stampa: ‘Entro 12 mesi da oggi massimo tutta la Liguria e le sue autostrade saranno interamente coperti in galleria e si potrà telefonare senza le fastidiose interruzioni. Avevamo promesso che l’avremmo fatto, così è stato’ (…). Se il consigliere leghista Mai ha però dovuto portare in Aula, ieri, un ordine del giorno per chiedere ai concessionari di installare, nelle gallerie delle tratte liguri, dispositivi utili a garantire la costante disponibilità della connessione telefonica, anche a parziale titolo risarcitorio dei danni che il territorio sta subendo per i numerosi cantieri di manutenzione e messa in sicurezza, ecco a voi tutti la prova provata che quella promessa non è mai andata a buon fine”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che poi ricorda: “La domanda, dunque, ieri come oggi, sorge ancora una volta spontanea: ma garantire il segnale telefonico in tutte le gallerie liguri, non era tra gli impegni sbandierati nel 2016? Almeno mettetevi d’accordo. O forse è proprio questo il problema: la Lega non ha fatto altro che ricordare all’alleato arancione che questa particolare promessa è caduta nel vuoto e dunque non vanno poi tanto d’accordo, come chiaramente visto ieri in Aula”.