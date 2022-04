Autostrade, la giornata inizia in salita: lunghe code e rallentamenti in A10, A12 e A26 - Genova 24

Liguria. La giornata inizia in salita per gli automobilisti che percorrono le autostrade liguri. Sono già diversi, infatti, sin dalle prime ore del mattino, i chilometri di coda registrati in A10, A12 e A26.

In A10, al momento, sono presenti circa 3 chilometri di coda tra Voltri e Arenzano, in direzione Ventimiglia, causa cantieri. Ma anche una coda di circa 1 chilometro tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, sempre per lavori.

Sulla A12, invece, coda di circa 1 chilometro tra Rapallo e Chiavari, in direzione Rosignano, per lavori.

In A26, infine, coda di circa 3 chilometri tra Voltri e Masone, in direzione Gravellona Toce, per lavori. Sono 5 i chilometri di coda tra Predosa e Ovada, in direzione Genova Voltri. Infine, coda di circa 4 chilometri tra Ovada e Voltri, in direzione Genova Voltri, sempre causa lavori.