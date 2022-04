Autostrade: iniziata la rimozione dei cantieri e le code si riducono drasticamente - Genova 24

Liguria. Una mappa del traffico così “pulita” non si vedeva da tempo alle otto e mezza del mattino, per la precisione non si vedeva dall’ultimo smontaggio dei cantieri durante le festività natalizie.

Sono iniziate le operazioni di rimozione dei cantieri sulle tratte autostradali. Sino al 9 maggio la percorrenza della A10 e dei tratti liguri di A26, A12 e A7, sarà meno tribolata.

Non è un caso che sulla A26 la coda sia “spostata” dove sono ancora presenti i lavori: 3 km tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada. Sulla A26 rimane fino alle 9 di venerdì 15 aprile un solo scambio di carreggiata tra Ovada e Masone.

Sulla A7 il sito di Autostrade segnala solo traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

È invece il traffico intenso a rallentare i mezzi nei pressi di Genova sempre attorno alle 8:30 di questa mattina: coda tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A10 già da questa mattina sono percorribili due corsie per senso di marcia tra Genova e Savona e sulla mappa non sono segnalati disagi.

Confermata anche la rimozione dei cantieri sulla A12 tra Genova e Sestri Levante.

Per quanto riguarda le altre tratte, sulla A12 tra Sestri Levante e Spezia (competenza Salt) è prevista la rimozione dei cantieri da domani fino alle 12 di lunedì 2 maggio.

Nei tratti di competenza di Autofiori, sulla A10 si prevede la rimozione dei cantieri fino a lunedì 2 maggio nel tratto Savona-Albenga (dalle 12 di oggi rimozione di tutti i cantieri in direzione Francia, da giovedì 14 in direzione Genova).

Sulla A6 Savona Torino, confermato lo scambio di carreggiata tra Savona e Altare con la garanzia di due corsie nella direzione di maggior flusso di traffico.