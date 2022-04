Autostrade e cantieri, sospesi i lavori più impattanti fino al 9 maggio - Genova 24

Genova. In relazione agli incrementi di traffico previsti in occasione del periodo pasquale e dei ponti primaverili, al fine di agevolare la mobilità e favorire gli spostamenti, dal 13 aprile scorso la direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha sospeso tutti i cantieri maggiormente impattanti sulle tratte liguri di competenza, garantendo almeno due corsie per senso di marcia. “La sostanziale assenza di cantieri ha permesso di registrare in questi ultimi giorni condizioni di piena fluidità lungo le direttrici liguri, con tempi di percorrenza rimasti nella norma”, dichiara Aspi in una nota stampa.

“Il piano di sospensione, condiviso con le istituzioni territoriali, prevede che tale condizione venga mantenuta fino al 9 maggio, quindi una settimana in più rispetto al resto delle tratte liguri gestite dagli altri concessionari, al fine di favorire gli spostamenti in corrispondenza del nodo genovese in occasione della manifestazione Euroflora, che si è aperta il 23 aprile ai Parchi di Genova Nervi e che si concluderà domenica 8 maggio”.

Inoltre, nei tratti caratterizzati dai maggiori flussi di traffico, Autostrade per l’Italia ha messo in atto un piano per il potenziamento dei presidi a supporto degli utenti