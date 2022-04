Genova. Si registrano code e traffico sulla A7 Milano-Serravalle-Genova. In particolare si contano almeno 7 chilometri di coda tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto, in direzione Genova, per lavori.

Intanto si registra coda anche sulla A12, tra Rapallo e Chiavari per incidente. Incidente e coda 2 chilometri anche sulla A10, a Genova Pegli, all’altezza dell’allacciamento A10/A7, in direzione Ventimiglia.