Auto si cappotta sulla A12, l'autista trasportato in codice rosso al pronto soccorso - Genova 24

Genova. Non si ferma la lunga lista di incidente sulle strade e autostrade genovesi. Dopo il rovesciamento del camion questa notte sulla A10, poco dopo le 13.30 un’auto si è capottata dopo aver sbandato sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto sulla A12, in direzione Rosignano, nei pressi dell’uscita di Chiavari. Secondo quanto riportato dai mezzi di soccorso non ci sarebbero altre vetture coinvolte, e lo schianto sarebbe stato provocato da cause ancora da chiarire ma sicuramente ‘autonome’.

L’autista è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 giunti sul posto in pochissimi minuti: non è in gravi condizioni ma è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso a causa della dinamica dell’incidente. Sulla tratta si stanno verificando code e rallentamenti per circa un chilometro.

