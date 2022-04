Atletica leggera, record italiano nel salto in lungo per Agnese Spotorno - Genova 24

Genova. Dopo l’exploit al campionato italiano di atletica leggera indoor, in cui ha realizzato due record (salto in lungo e 200 metri), Agnese Spotorno si ripete anche outdoor e sigla il nuovo record italiano open femminile nel salto in lungo.

L’atleta della Cambiaso Risso for Special, durante il campionato regionale ligure Fisdir/Fispes svoltosi al campo di atletica Villa Gentile di Genova, ha trovato la misura di 4,37 metri al sesto salto.

Una prestazione che consente alla diciottenne di prendersi un record italiano che resisteva addirittura dal 2012 (4,23 metri saltati da Fabrizia Simone a Biella).

Nonostante sia alle prime partecipazioni nel circuito Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Spotorno si sta segnalando come uno dei migliori prospetti della disciplina anche in chiave azzurra.

L’Italia dell’atletica leggera è attesa dai Virtus European Regional Games (Cracovia, 16-24 luglio) e i recenti risultati ottenuti potrebbero far rientrare la genovese tra gli atleti di interesse nazionale.