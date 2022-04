Asl3, attivo da oggi al Lagaccio il nuovo ambulatorio infermieristico di quartiere - Genova 24

Genova. E’ attivo da oggi, martedì 12 aprile, il nuovo ambulatorio infermieristico di quartiere in via Lagaccio 9, aperto il martedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì dalle 8 alle 11 in accesso diretto.

L’obiettivo è quello di garantire nell’ambito del Distretto 11 un servizio di continuità assistenziale tra medico di famiglia, ospedale e servizi territoriali attraverso una presa in carico dei pazienti in ambulatorio. Sulla base delle specifiche necessità di ciascun paziente sarà possibile elaborare un piano di intervento personalizzato (PAI) anche con intervento domiciliare.

Tra i servizi offerti, a cura di infermieri professionisti: rilevazione dei parametri vitali, gestione medicazioni, lesioni da pressione e accessi venosi, educazione terapeutica al paziente diabetico o in terapia con tao, educazione a una corretta alimentazione e stili di vita, presa in carico del paziente inserito in un percorso di cura specialistico, ecc.

Per informazioni: 010 849 5969 negli orari di apertura dell’ambulatorio.