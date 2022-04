Asef partner di Euroflora, dall'azienda un indotto nel settore del fiore reciso di 500mila euro l'anno - Genova 24

Genova. Con cinquecentomila euro nel 2021 di indotto diretto nel settore del fiore reciso, Asef, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri, è una delle realtà commerciali attive sul mercato ligure che maggiormente alimenta il settore florovivaistico.

Asef nata nel 2001 da ATF, l’Azienda dei trasporti funebri del Comune di Genova fondata nel 1909, opera in piena concorrenza con le altre aziende di settore. Per le forniture di fiori ed opere in marmo si rivolge a ditte esterne le cui caratteristiche soddisfino gli alti standard qualitativi richiesti dall’azienda.

“Nel 2021 abbiamo gestito direttamente oltre tremila e duecento servizi funebri – esordisce l’avvocato Maurizio Barabino, amministratore unico di Asef – Nell’onoranza funebre qualità e cura del dettaglio sono fattori strategici per soddisfare le richieste delle famiglie nel particolare momento del lutto. L’addobbo floreale è parte integrante del servizio. Prestiamo la massima attenzione a questo segmento della nostra offerta”.

Asef sponsor di Euroflora. Perché?

“Euroflora è un evento del Comune per eccellenza, un palcoscenico in grado di proiettare le bellezze e le capacità della nostra città a livello europeo e oltre. Essere tra i sostenitori dell’iniziativa era imprescindibile. Devo sottolineare che Asef è una Srl che vive, dal punto di vista amministrativo, di vita propria, ma è parte integrante della macchina comunale genovese. La società è infatti partecipata al cento per cento. Per esempio, ogni anno l’azienda indirizza al Comune di Genova trecentomila euro per le manutenzioni dei cimiteri. Nel 2021 l’azienda ha effettuato 130 funerali gratuiti ad assistiti del Comune e 216 funerali scontati a famiglie non abbienti con agevolazioni per oltre 115mila euro”.

Quante ditte attive nel settore florovivaistico interagiscono con Asef?

“Attualmente le ditte sono cinque. Operano in diretto rapporto con Asef per effetto di una gara bandita ogni tre anni. Se le loro caratteristiche corrispondono agli standard richiesti, viene attivata la collaborazione. Nel 2021 il valore dell’indotto diretto generato da Asef nel settore del fiore reciso ammonta a poco più di cinquecentomila euro”.

Quali sono le caratteristiche richieste?

“Le ditte devono avere la struttura e la capacità operativa, sia in termini logistici sia di personale, per garantire la fornitura di addobbi floreali di alta qualità secondo le specifiche fornite dall’azienda. Nel nostro settore non sono ammessi errori o approssimazioni. Il tempismo nella fornitura è, poi, imprescindibile”.

Nel servizio funebre che ruolo ricopre l’addobbo floreale?

“Quello del servizio funebre è un settore fortemente legato alla tradizione. Sebbene sia soggetto ad innovazione e adeguamento ai target sociali, nelle sue linee guida resta un servizio tradizionale. Una delle colonne su cui poggia il servizio è proprio il fiore, a cui difficilmente i famigliari rinunciano. Costituisce un ultimo riguardo nei confronti del de cuius, ma anche un messaggio nei confronti di chi si è riunito per l’ultimo saluto”.

Ha parlato di indotto diretto. Ne esiste anche uno indiretto?

“Sì. Alcune famiglie indicano fioristi di loro fiducia per la fornitura degli addobbi floreali. Preferiscono rivolgersi a ditte a loro già note. È una tendenza non frequente, ma che esiste e che naturalmente assecondiamo coordinandoci con chi ci viene indicato”.

In che modo Asef crea indotto nel settore dei marmi?

“L’onoranza funebre si conclude con manutenzione e decorazione della tomba. Sei ditte di marmi operano in diretto rapporto di fornitura con Asef con una cubatura di 615mila euro di indotto nel 2021. Le modalità di accesso alla lista delle ditte in convenzione sono le stesse: mezzi, strutture, personale e forniture di alta qualità”.

Che dimensioni ha oggi l’azienda?

“Asef conta novantotto dipendenti, dodici agenzie su strada, 50 mezzi che percorrono annualmente 450mila chilometri, con un fatturato che supera i dieci milioni di euro. È una realtà fortemente strutturata che offre ai cittadini sempre servizi di alta qualità, comprese naturalmente le forniture di addobbi floreali”.