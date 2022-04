Il Principe Alberto di Monaco in visita a Euroflora. Nel pomeriggio riceverà la cittadinanza onoraria di Genova - Genova 24

Genova. Il principe Alberto di Monaco è arrivato a Genova ieri sera e alloggia presso l’Hotel Bristol. I suoi appuntamenti prendono il via oggi, sabato 23 aprile, nel giorno della Festa della Bandiera. Riceverà la cittadinanza onoraria a Palazzo Ducale. Ma non sarà l’unico appuntamento ad attenderlo.

Il programma

Il programma parte con la visita a Euroflora, ai parchi di Nervi, che apre al pubblico proprio oggi. Anche questo è un legame di antica data: la principessa Grace e Ranieri di Monaco furono ospiti della prima edizione della mostra nel lontano 1966 e Grace, grande appassionata di rose, tornò nel 1971.

Alla principessa fu dedicata poi la Princesse de Monaco, una rosa dal colore bianco crema orlato di rosa, da allora ospitata nel roseto dei parchi di Nervi. Tra i 90 giardini da visitare ci sarà anche il Jardin Exotique, il magnifico giardino del principato di Monaco che il principe Alberto visiterà insieme alle altre meraviglie presenti nei parchi fino all’8 maggio.

Dopo il pranzo a palazzo Pallavicino, nel pomeriggio è in programma la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Palazzo Ducale dalle 15.45. A consegnare il riconoscimento sarà il sindaco di Genova Marco Bucci accompagnato delle massime autorità locali. Sarà lo stesso principe Alberto di Monaco a scoprire la targa nella sala del Minor Consiglio che ricorda l’antico legame tra Genova e Monaco.

In giornata il principe Alberto dovrebbe trovare tempo anche per una visita all’ospedale Gaslini e in particolare al nuovo Covo degli Orsi, la struttura dedicata ai genitori dei piccoli pazienti.

Il Principato di Monaco è una delle presenze di un nutrito gruppo di partecipazioni straniere a questa edizione di Euroflora. Da segnalare l’importante ritorno dei Paesi Bassi, la seconda volta della Cina in rappresentanza di China Flower Expo, la presenza della Francia con le Floralies di Nantes, da quest’anno gemellate con Euroflora, e poi la Spagna con un giardino dedicato all’evento tradizionale della città di Murcia, l’Entierro de la Sardina, e gli Stati Uniti con la città di Columbus (Ohio).