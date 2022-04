Aree ex Ilva, Dello Strologo: "Straordinaria opportunità per la città" - Genova 24

Genova. “Ho parlato in questi giorni con vari imprenditori che sono attivi nel porto. Credo che nel momento in cui si va a ridisegnare l’intero porto e l’’economia cittadina. bisogna farlo tenendo sempre presenti gli abitanti interessati e quindi quelli di Cornigliano in questo caso ma è chiaro che un’area così grossa può essere un motore fondamentale di ripartenza del porto ma soprattutto collegato ai grandi investimenti che adesso si vanno a fare”. Lo ha detto il candidato sindaco del campo progressista Ariel Dello Strologo stamattina a Sestri ponente a margine di un incontro pubblico sul futuro della aree ex Ilva.

Rispetto alla destinazione che presupporrebbe di cambiare l’accordo di programma Dello Strologo ha chiarito: “Anzitutto bisogna dialogare con l’imprenditore che quelle aree le ha in concessione e sulla base di un accordo avrebbe anche il dovere di crescere e di aumentare lui stesso i posti di lavoro in tutta la città”.

“Nel momento in cui ciò non fosse possibile per cambiamenti epocali dell’economia si deve prendere in considerazione il riutilizzo di quelle aree a beneficio della città. Certamente l’importante è tener conto degli abitanti del quartiere. Per esempio per me è altrettanto importante capire la destinazione dell’area di villa Bombrini che continua a essere bloccata e non c’è ancora una certezza rispetto al suo utilizzo. Ho parlato anche con Società per Cornigliano: lì c’è un problema grosso e bisogna che l’amministrazione decida in fretta una destinazione a vantaggio della popolazione”