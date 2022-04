Anpi ancora contro l'insistenza del presidente Toti sulle bandiere Nato: "La Resistenza è una cosa seria" - Genova 24

Genova. Continua la polemica tra Anpi e la decisione del presidente Toti di esporre in piazza le bandiere Nato durante i festeggiamenti del 25 aprile.

“Sa di polemica elettorale a tutti i costi l’insistenza del presidente Toti sulle bandiere Nato alle manifestazioni del 25 aprile” afferma in una nota diffusa Massimo Bisca, Presidente ANPI Genova.

E prosegue: “Le bandiere della pace e quelle dell’Anpi parlano per tutti e per tutto. Il presidente si concentri se mai sull’ evitare condiscendenze verso troppi nostalgici del ventennio. La Resistenza è una cosa seria”.

“Se esistono diritti per cui è doveroso imbracciare un fucile e combattere, come la riduzione in schiavitù, l’occupazione di un esercito straniero, la negazione diritti civili, politici e sociali, penso che il 25 aprile non sia molto diverso dalla resistenza del popolo ucraino all’invasore russo. Trovo complessa la distinzione tra quanto accade in una guerra di Liberazione di tanti anni fa e quanto accade oggi” così il presidente ligure Giovanni Toti era tornato a commentare la discussa posizione dell’Anpi sulla guerra in Ucraina.