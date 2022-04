Andersen off a Sestri Levante, aperto l'avviso per la selezione degli spettacoli del territorio - Genova 24

Sestri Levante. È aperto l’avviso pubblico dedicato alle realtà del territorio di Sestri Levante e della Città metropolitana di Genova per la partecipazione alla prossima rassegna Andersen Off che si terrà all’interno della 25^ edizione dell’Andersen Festival.

Andersen off è la manifestazione che affianca Andersen Festival e che viene offerta dalle migliori realtà del territorio che propongono una grande varietà di eventi: dalle mostre alle letture di fiabe, dagli spettacoli teatrali e di danza ai laboratori, ai concerti. Anche Andersen Off è promosso dal Comune di Sestri Levante e sostenuto nell’organizzazione da Mediaterraneo Servizi che apre oggi il bando per la candidatura dei progetti del territorio.

“La volontà di valorizzare il mondo associativo locale passa anche dal coinvolgimento del territorio all’interno della manifestazione di punta della nostra città. Una scelta che ha da sempre registrato un grande riscontro da parte delle associazioni che presentano proposte che ben si sposano con lo spirito del nostro festival” commentano Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante, e Maria Elisa Bixio, assessora alla cultura.

“Andersen Off rappresenta ormai parte integrante della programmazione dell’Andersen Festival, e ha lo scopo di valorizzare l’operato delle associazioni locali che da anni propongono eventi e attività di carattere teatrale e culturale sul territorio. Quest’anno festeggeremo il traguardo dei venticinque anni di manifestazione e quindi vogliamo coinvolgere ancor più le realtà del territorio in questa grande festa” afferma Marcello Massucco, direttore di produzione del Festival:

I progetti ammessi a candidatura spaziano tra diverse tipologie: concerti, laboratori, spettacoli teatrali, spettacoli di danza che dovranno essere della durata non superiore ai 60 minuti e a ingresso gratuito.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2022 e dovranno essere inviate tramite email all’indirizzo andersen@mediaterraneo.it.

Tutte le informazioni per poter partecipare all’Andersen Off sono disponibili sul sito www.andersensestri.it e sul sito www.mediaterraneo.it .