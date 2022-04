Anche Lella Costa lancia un appello per le cure dei bambini disabili in Liguria, l'11 aprile incontro coi candidati sindaco - Genova 24

Genova. “Lo so che si fanno tanti appelli e ci sono sempre un sacco di emergenze però, credo che ci sia qualcosa che dovrebbe essere la priorità per tutte e per tutti, in ogni situazione. Ed è la salute, la cura, il futuro di tutti i nostri bambini”. A parlare è l’attrice Lella Costa che prima con un messaggio dal palcoscenico e poi con un video su Facebook ha riportato l’attenzione sulla battaglia di 1200 famiglie liguri che chiedono terapie gratuite per i propri figli disabili.

“Ci sono bambini che sono in attesa da un tempo smisurato di poter avere terapie riabilitative per diverse patologie. Siccome davvero sono loro il nostro futuro e il nostro presente, non occuparsene e non fare qualcosa per loro è imperdonabile. Quindi, vi invito con tutto il cuore a pensarci, metterci un pezzettino di cuore e fare qualcosa tutti insieme”, ricorda Lella Costa che l’altra sera era in scena al Politeama genovese e a fine spettacolo ha detto. “In sala c’è un papà che mi ha parlato di molti bambini che aspettano cure: sono il nostro presente, il nostro futuro. Dobbiamo credere e investire sul nostro futuro”.

Quel papà è Marco Macrì, il pompiere genovese e genitore di un bimbo disabile che a ottobre aveva organizzato una manifestazione in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione, per protestare contro le infinite liste di attesa per le terapie di riabilitazione. Macrì ha organizzato per lunedì 11 aprile con tutti i candidati sindaco.

L’appuntamento è quindi l’11 aprile alle 20.30 presso la Sala Cap di via Albertazzi. Sono stati invitati tutti i candidati sindaco, Marco Bucci, il presidente Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente e il vicepresidente della commissione Sanità del consiglio regionale, Brunello Brunetto e Gianni Pastorino. Sono stati invitati anche tutti gli organi di comunicazione, le sigle sindacali e gli organi del settore sanità ligure.

Scopo dell’incontro è conoscere i programmi e linee di indirizzo rispetto la modalità di gestione dei fondi del PNRR che il comune riceverà. Ogni candidato sindaco avrà cinque minuti per rispondere alle domande del moderatore. Una volta conclusa la prima parte degli interventi verrà dato spazio alle domande degli invitati del settore sanità , delle sigle sindacali ed infine alla stampa.