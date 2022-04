Amt taglia le corse, Lodi (Pd): "Bucci si disinteressa dei cittadini". Campora: "Servizio già potenziato" - Genova 24

Genova. Si accende la polemica sui tagli alle corse operati da Amt a partire da domani e denunciati dall’associazione Utp. Tagli che, come precisato dall’azienda, sono dovuti a una riduzione dei fondi stanziati per l’emergenza Covid, terminata col 1° aprile, e che comunque restituiranno un servizio potenziato rispetto alla situazione del 2020.

“Nel silenzio totale e nel disinteresse per quella che è la vita quotidiana dei cittadini, la giunta comunale da domani, lunedì 4 aprile, giorno in cui termina l’emergenza e si torna al massimo della capienza sui mezzi pubblici, taglia 182 corse con un nuovo orario e va verso il taglio di 20 turni dei propri dipendenti – interviene la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi -. Tagli di corse che interesseranno soprattutto il ponente, l’ospedale San Martino, Sampierdarena, Marassi, San Fruttuoso e in generale i quartieri collinari e riduzioni di corse a linee importanti come il 18 e l’1. E lo apprendiamo grazie all’associazione Utenti del Trasporto Pubblico, non dall’assessore Campora o da un comunicato del sindaco”.

“Certo, l’amministrazione Bucci prima della grande tragedia del crollo del ponte Morandi prevedeva di tagliare 40 turni, poi con i fondi straordinari del governo è riuscita a tenere tutte le corse; ma un’amministrazione seria programma, chiede più soldi al Governo affinché implementi il Fondo Nazionale fermo dal 2010, denuncia un anno prima che servono più risorse pena l’agonia del sistema di trasporto pubblico, e invece fa finta di interessarsi a questi temi, offrendo una parzialissima gratuità del trasporto. Eppure, i cittadini e le cittadine pagano l’abbonamento. Verranno risarciti?”, si domanda Lodi.

“Il risultato della politica comunale sul trasporto pubblico cittadino è che da domani la popolazione delle zone collinari probabilmente avrà meno autobus su cui viaggiare e quindi meno possibilità di usare i mezzi pubblici. È evidente che non sostenere di fatto, a parte i proclami, il trasporto pubblico vuol dire non sostenere uno sviluppo di una città in termini di sostenibilità ambientale, sociale e culturale, la città che noi vogliamo per il nostro bene. Facendo un rapido calcolo, dall’inizio dell’orario estivo il risparmio cuberebbe circa duecentomila euro, cifra con le quali il sindaco Bucci ha comprato tante bandiere: forse non era il caso di investire per il mantenimento delle corse da domani tolte?”

“E questo è il pareggio di quella che è una politica che già da anni conosciamo tutti, che costringe i cittadini ad arrangiarsi con mezzi propri incentivandone l’acquisto in attesa della realizzazione delle miriadi di promesse, anche queste spesso non rispondenti alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. La mancanza di programmazione si scontra con l’intenzione dell’idea del momento. Il trasporto deve essere implementato per permettere un trasporto certo, veloce e sostenibile. Il resto è fantasia. Riguardo questi temi chiederò una commissione consiliare per avere delucidazioni, anche se ormai la decisione è stata presa”, conclude Lodi.

Già ieri Ariel Dello Strologo, candidato sindaco del campo progressista, aveva attaccato il Comune sostenendo l’ipotesi (smentita da Amt) che il taglio servisse a finanziare la proroga della gratuità di ascensori, funicolari e (solo negli orari di morbida) metropolitana: “Una mano elargisce gratuità, l’altra taglia il servizio. Questo è il trattamento riservato a cittadini e cittadine che, invece, meritano rispetto e un trasporto pubblico che risponda alle reali necessità”.

A rispondere è l’assessore Matteo Campora che, sebbene contattato questa mattina da Genova24, si affida a una nota della lista Vince Genova, segno tangibile di una campagna elettorale ormai avviata: “Nonostante il taglio dei finanziamenti governativi legato anche alla fine dello stato di emergenza, il servizio pubblico locale è stato addirittura potenziato rispetto a quanto programmato nell’ordinario. Inoltre tutti dovrebbero ormai sapere che il programma è stato concordato con Prefettura e Regione potendo attingere a risorse aggiuntive stanziate proprio per lo scopo di garantire un servizio più efficiente per i cittadini di Genova e Provincia”.

Spiega ancora Campora: “Il potenziamento finanziato per l’emergenza pandemica prevedeva 612 corse al giorno in più rispetto al servizio ordinario. È il caso di far notare che nonostante la fine dello stato di emergenza, grazie ai finanziamenti regionali, ma soprattutto allo sforzo dell’azienda nell’erogare quotidianamente livelli elevati di servizio, proprio dal 4 aprile verranno mantenute in vigore ancora 489 corse aggiuntive al giorno. Le corse saranno distribuite sulle tratte a maggior carico, nelle fasce orarie di maggior utilizzo da parte degli studenti”.

“Comunque tutto il servizio, come questa amministrazione fa da 5 anni, sarà monitorato costantemente per intervenire con corse aggiuntive laddove se ne rilevasse la necessità – precisa l’assessore -. Questi sono i fatti che evidentemente Dello Strologo ed il suo partito di riferimento preferiscono tacere. Tra i tanti incontri para-istituzionali che sta facendo da candidato, chieda insieme a noi al Governo, appoggiato dai suoi partiti di coalizione, di prorogare i fondi di emergenza fino a fine anno scolastico. In questi cinque anni l’amministrazione Bucci ha implementato in modo efficiente il trasporto pubblico locale con servizi prima sconosciuti e finanziamenti mai visti prima. Per citarne alcuni: il potenziamento della fascia orario per la metropolitana che ora è attiva dalle 5 alle 24 e nei weekend fino all’una, mentre nel 2016 le corse terminavano alle 21″.

“È stato operato inoltre un vero e proprio restyling del parco mezzi puntando sull’efficienza energetica con l’impiego di mezzi elettrici, avvicinandoci sempre più all’obiettivo della decarbonizzazione della città. Senza contare che Amt nella gestione Bucci è riuscita ad assumere oltre 700 persone creando quindi posti di lavoro e garantendo maggiori servizi per i cittadini, numeri che hanno consentito di non tagliare le corse in questa fase di cessata emergenza”, conclude Campora.