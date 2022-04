Allevamento da incubo, 20 cani e gatti in pessime condizioni trovati in una casa nei boschi di Trasta - Genova 24

Genova. Era da tempo che le guardie zoofile dell’Oipa, Giuliana Luppi e Gerardo Latina, cercavano di individuare la base di un allevatore “amatoriale” di animali. Una volta trovata, quella cascina in mezzo ai boschi di Trasta, avevano dovuto desistere perché sembrava disabitata. Solo nel giorno di Pasquetta, con il via libera della procura a un ingresso forzoso, sono riusciti a fare irruzione nell’edificio e scoprire un vero e proprio allevamento da incubo.

Sedici cani, di cui uno morto, nascosto in un contenitore, e quattro gatti, tutti di razza, tutti potenzialmente in vendita attraverso internet sul mercato illegale.

Il responsabile, che non era in casa ma sarà rintracciato, era già noto nell’ambiente. Si definisce un allevatore amatoriale ma l’ipotesi è che sia in tutto e per tutto un allevatore abusivo che lucra sulle vendite degli animali.

Cani e gatti, come hanno raccontato le guardie zoofile Luppi e Latina, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla Croce gialla veterinaria, erano in stato pietoso. Affamati e assetati e in scarsissime condizioni igieniche, impestati di pulci e ammassati l’uno sull’altro tra sporcizia e deiezioni.

Gli animali sono stati sequestrati e trasportati al canile comunale Monte Contessa. Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato per detenzione incompatibile con la natura etologica degli animali.