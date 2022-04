Alberi caduti e allagamenti, ore di super lavoro per i pompieri. L'allerta meteo finisce alle 13 - Genova 24

Genova. Notte molto movimentata, quella appena trascorsa, per i Vigili del fuoco di Genova. A causa della forte perturbazione che ha colpito il capoluogo ligure, i Vigili hanno operato in diversi scenari: caduta alberi, rami pericolanti, allagamenti e due incidenti stradali di cui uno sulla A10 in zona aeroporto, dove un camion si è ribaltato rendendo necessaria la chiusura al transito.

In totale, dalla mezzanotte alle otto del mattino, sono state 26 le operazioni di soccorso, e con il risveglio della città le segnalazioni si sono ulteriormente moltiplicate per la richiesta di messa in sicurezza soprattutto di alberi e piante. Nel ponente genovese un albero sarebbe caduto su un’auto in sosta, mentre sono diversi i danni provocati dal vento a tende e cartellonistica.

Nel frattempo si avvia alla conclusione la fase di perturbazione che ha portato all’allerta meteo gialla su tutta la regione, iniziata ieri alle 17 e in chiusura alle 13 di oggi. Durante la notte si sono verificati fenomeni molti intensi, con neve e grandinate nell’entroterra. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe gradualmente migliorare fino a qualche locale schiarita.

(Foto archivio)