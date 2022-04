Albaro, mercatino di Santa Lucia e concerto musicale a cura di tre artiste ucraine ospiti - Genova 24

Genova. In programma domenica 10 aprile, a partire dalle 10.30, il mercatino di Santa Lucia allestito presso il portico della Chiesa delle Sacramentine, in via Giorgio Byron. Tutto il ricavato sarà devoluto in sostegno delle Suore di Casa Raffael.

Previsto inoltre, per l’occasione, anche intrattenimento per i bambini e alle 18.00 un concerto dove si esibiranno soprano e violino, tre delle ragazze ucraine ospiti presso il convento. Sono Nadia Kovalova, Sofia Yablonska,

Daria Burenko. L’evento è promosso in collaborazione con gli Amici di Paganini.