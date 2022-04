Albaro, ladri spaccano una finestra per entrare in casa: un abitante li mette in fuga - Genova 24

Genova. Vigilia pasquale all’insegna dei furti in appartamento a Genova con tre episodi segnalati alle forze dell’ordine, in realtà non tutti andati a segno.

È il caso di un tentato colpo in via San Luca d’Albaro, dove ignoti, pensando non ci fosse nessuno in casa, hanno cercato di entrare in un appartamento infrangendo il vetro di una finestra, ma sono stati messi subito in fuga da un residente.

Non è andata meglio ai malviventi che avevano tentato di introdursi in una casa di via Buratella, ad Apparizione: in questo caso è stato usato un piccone per spaccare il vetro, ma dall’appartamento non mancava nessun oggetto.

Furto riuscito invece in corso Sardegna, dove i ladri hanno utilizzato una tubatura del gas per raggiungere il balcone. Una volta entrati in casa hanno portato via soldi, oggetti in oro, un libretto di assegni e un orologio di valore.