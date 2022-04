Al via il monitoraggio delle acque a tre settimane dall'avvio della stagione balneare - Genova 24

Genova. A poco meno di un mese dall’avvio della stagione balneare, che in Italia va dal 1 maggio al 30 settembre, sono partiti i controlli, previsti per legge, delle acque dedicate alla balneazione.

E proprio oggi, lunedì 11 aprile, in coincidenza con la Giornata Nazionale del mare i tecnici dell’Arpal hanno effettuato le prime “uscite” e i primi campionamenti. Si tratta un’attività, che chiamerà in causa, successivamente, anche il laboratorio Arpal per balneazione da gommone jpg le analisi di quanto raccolto.

La costa ligure e genovese è divisa in tratti, rappresentati ognuno da un punto di campionamento, e monitorati con cadenza almeno mensile da Arpal.

“Il decreto regionale, emanato pochi giorni fa, prevede un controllo di 382 punti, che andremo a verificare di volta in volta. Abbiamo un arco costiero di 350 km, il che significa che abbiamo più di un punto a chilometro. Dopo tutti i controlli, a seconda dei risultati, prima del 1 maggio, verranno decretate le riaperture e le chiusure” spiega il tecnico dell’Arpal, Davide D’Arena.

