Al Mog cocktail ed eventi dedicati a Euroflora a partire dal 22 aprile - Genova 24

Genova. Il Mog, Mercato Orientale di Genova è pronto ad accogliere le suggestioni e i temi di Euroflora con un programma dedicato dove non mancheranno iniziative per giovani e famiglie, ma anche diverse proposte capaci di portare i fiori sulla carta e… nel tumbler.

Fiori e cocktail prenderanno casa al Mog grazie a una drink list dedicata, arricchita da un garnish di fiori edibili. Si potranno assaggiare St. Spritz Ale con St Germain, vino bianco, Ginger Ale; Pink Gin con Gin Malfy Pompelmo rosa, granatina, succo di limone; Chamomille con Whiskey Wild Turkey, Infuso (o liquore) alla camomilla, succo di limone, orange bitter; Loquiri con Rum bianco, liquore allo zenzero Iovem, sweet&sour.

Fiori protagonisti anche negli eventi, con musica, arte e cocktail da gustare fin dalla coloratissima preview. Venerdì 22 aprile, alle 21 mood anni Settanta con Seventies & Flowers, la festa a tema dedicata ai Figli dei fiori, tra le musiche degli Spirituals & Folks e i vestiti ispirati a Woodstock&co..

Domenica 24 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, sarà possibile scoprire come preparare dei fiori di carta grazie a Paola Grazzi di Cartadanza che spiegherà come scegliere i materiali adatti, modellarli, decorarli e assemblarli attraverso la tecnica dei ‘Giant Paper Flowers’. Dai giganti di carta agli alberi “in vaso”, i Bonsai, che saranno al centro della conferenza di sabato 30 aprile, dalle 17 alle 19, con l’esperto Paolo Giai che da oltre trent’anni studia e pratica le tecniche tradizionali di allevamento cinesi e giapponesi. Per partecipare agli eventi con Paola Grazzi e Paolo Giai è necessario registrarsi precedentemente al sito del Mog.

Euroflora al Mog sarà però anche l’occasione per avvicinare i più piccoli alla natura. Tre gli appuntamenti da non perdere: sabato 23 aprile “Il giardino del Mog” un gioco per stimolare la fantasia, insegnando contemporaneamente caratteristiche e significato simbolico di fiori e piante; sabato 30 aprile “Per fare l’albero… Ci vuole il seme!” dedicato a come far crescere una pianta partendo da quello che ognuno ha in casa; sabato 7 maggio “Il fiore in uno scrigno” dove imparare a realizzare un piccolo regalo floreale, perfetto per la Festa della Mamma. I laboratori gratuiti, realizzati in collaborazione con l’associazione Il sogno di Tommi, sono adatti ai bimbi dai 3 ai 10 anni e si svolgeranno dalle 12.30 alle 15.30, con prenotazione anticipata all’indirizzo eventi@moggenova.it.

Cos’è il Mog

Il Mog Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con sette food corner che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. Il bar centrale e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L’Ostaia de Zena, il ristorante con vista Mog. Il soppalco del Mog è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina e di panificazione, per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini. Per approfondimenti scarica qui la cartella stampa.