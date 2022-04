Aggressioni ai verificatori Amt, Murolo: "Servono subito provvedimenti" - Genova 24

Genova. L’ennesimo episodio di violenza sui mezzi pubblici questa volta colpisce un verificatore: “La situazione sta diventando intollerabile – afferma Murolo (Fratelli d’Italia) – Questa volta l’episodio in pieno giorno e di fronte ad una scuola elementare (di San Quirico). Oggi voglio semplicemente unirmi al coro di UGL che chiede body cam per individuare gli aggressori che spesso riescono e farla franca e ribadisco la necessità verificatori ed autisti non siano mai soli, ma lavorino in coppia”

“Quanto dichiarato da Elisabetta Palermo e Roberto Piccardo di UGL qualche giorno fa ai microfoni di un’emittente cittadina e ieri sui giornali, è ormai un leitmotiv intollerabile!” incalza Doriana Eneide, candida di FdI al Municipio VIII e III alle prossime comunali “Ogni giorno prendo l’autobus, mi sposto per Genova ed ovunque noto diffidenza e timore. Autisti lasciati soli anche in orari notturni, verificatori che devono affrontare la maleducazione e strafottenza di veri e propri bulli” Ieri è toccato proprio ad un controllore subire minacce e spintoni dopo aver semplicemente chiesto il biglietto.

“La catenella potrebbe fungere da deterrente, ma resta il problema degli operatori” – prosegue Murolo “Serve maggiore autorità e sostegno”

“Mi è capitato di trovare controllori su linee notturne che temevano di chiedere il biglietto ad alcuni passeggeri che già mostravano atteggiamento di sfida, ancor prima di essere avvicinati – continua la Eneide – “Ma il timore è anche di chi fruisce del servizio: dai ragazzini che nemmeno si alzano per lasciare posto agli anziani, a persone che occupano posti per persone fragili fingendo di non vedere – quando non palesemente consapevoli, a vandali e prepotenti, fino ad arrivare a veri e propri teppisti che spintonano, insultano e derubano”

“Siamo consci il problema sia esteso anche a treni, come dimostrato qualche giorno fa, e metropolitana, ma se proprio è pensabile assumere ulteriore personale, è ancor più fondamentale utilizzare tutti i mezzi possibili per identificare i malviventi”

“Nel centro storico la Polizia Municipale usufruisce già di body cam” concludono “utile sarebbe anche metterle all’interno dei mezzi o introdurre la salita solo con biglietto come sui pullman turistici o sui double-bus inglesi