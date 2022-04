Aggressione sul treno a questore Gallo, Murolo (Fdi): "Serve più personale" - Genova 24

Genova. “Abbiamo tutti letto di quanto accaduto sull’Intercity al questore vicario Gallo. Normale indignarsi e dichiarare solidarietà alla vittima di un’aggressione brutale ed ingiustificata, ma quanto evidentemente è meno ovvio è tornare a parlare di soluzioni possibili”.

Giuseppe Murolo, candidato alle prossime comunali per FdI, commenta l’aggressione al questore vicario di Savona avvenuta ieri: “Giusto ieri ho trattato di violenza nei quartieri: baby gang, scippi in pieno giorno, delinquenza serpeggiante per le vie di Genova. E ho proposto, non senza nostalgia, il ritorno del poliziotto di quartiere”.

Qualcuno, sulla pagina Facebook del candidato ha commentato “Un nostro giovane Spiderman di quartiere” facendo riferimento al noto personaggio Marvel: “Di fondo il significato è quello – sorride – ma resta la serietà e la grande utilità del compito. Insieme al sostegno delle nostre botteghe affinché le saracinesche restino aperte e si moltiplichino occhi e senso di aiuto reciproco e solidarietà”.

Murolo evidenzia che l’argomento non è nuovo: “Nel corso dei miei incontri, c’è chi mi abbia raccontato di scippi e chi del timore palese dei controllori di chiedere la vidimazione del biglietto in certe fasce orarie. A nulla serve la voce che ricorda essere di fatto un pubblico ufficiale. Ricorderete anche l’aggressione di qualche mese fa al conducente Amt”.

Nel caso specifico il capotreno si è trovato in difficoltà e Gallo è subito intervenuto rimanendo però sopraffatto dalla brutalità dell’uomo che ha poi preso il martelletto e frantumato i vetri della carrozza, generando ulteriore panico. Motivo di tanta ferocia, la richiesta di visionare il biglietto: “Sia sui mezzi pubblici, Amt e Atp, sia sui treni, è necessario anche i lavoratori possano sentirsi sicuri: maggior presenza di personale, nessun operatore deve essere solo, ma sempre in 2, soprattutto nelle fasce serali. Mi rendo conto i costi di gestione salirebbero, ma non è certo sulla sicurezza che si deve risparmiare. È inaccettabile pensare controllori e/o capitreno debbano temere di svolgere il proprio compito, come che gli autisti operativi nelle ore notturne si trovino soli”.

Murolo conclude con un augurio di pronta guarigione per Gallo “che ha dimostrato grande senso del dovere, ma soprattutto sensibilità intervenendo immediatamente quando il clima si stava surriscaldando. A lui la nostra ammirazione”.