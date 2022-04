Aggrediscono due vigilesse chiamate per un sopralluogo in via Armenia: arrestati due tifosi del Genoa - Genova 24

Genova. Due tifosi rossoblù di 47 e 20 anni sono stati arrestati ieri sera dalla polizia in via Armenia.

Tutto è cominciato intorno alle 20.30 quando alla centrale operativa dei vigili è arrivata la chiamata di un residente di via Armenia che lamentava il lancio di un fumogeno che aveva sfiorato la sua auto. Il lancio sarebbe partito dal circolo di via Armenia.

Sul posto sono state inviate per un sopralluogo due vigilesse che sono state avvicinate da un gruppo di tifosi, una trentina in tutto: sono partiti gli insulti e il lancio di bottiglie tanto che le due agenti hanno dovuto trovare rifugio in un portone.

Sul posto sono a quel punto arrivate tre volanti della polizia e la delta della Digos: la maggior parte dei tifosi si era nel frattempo dileguati ma due di loro sono stati fermati. Durante i controlli il 47enne è stato trovato in possesso di un tubo rigido in materiale plastico e diversi adesivi a tema calcistico, mentre il 20enne aveva nello zaino indumenti sporchi di vernice.

Da un sopralluogo effettuato nella zona disseminata da cocci di bottiglie di birra sono stati rinvenuti in un cassonetto i rulli ed un secchio di vernice ancora fresca identica a quella degli indumenti trovati nello zaino di uno dei due arrestati.