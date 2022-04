Erzelli, schianto tir contro moto: 22enne ricoverata in gravi condizioni al Villa Scassi - Genova 24

Genova. Si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 un grave incidente agli Erzelli, in via Vallebona, in prossimità dello svincolo per l’aeroporto, dove un tir e una moto si sono schiantati in modo violento. La strada è stata subito chiusa al traffico e riaperta solo dopo le 14.30.

Sul posto sono giunti immediatamente vigili del fuoco, polizia locale e un’automedica del 118. Secondo le prime informazioni le condizioni dei due motociclisti, un ragazzo e una ragazza, sarebbero gravi. In seguito allo scontro infatti i due motociclisti sarebbero finiti sotto al tir.

Il ragazzo è stato portato in codice giallo al Villa Scassi e la ragazza, 22 anni, è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dello stesso ospedale. Le sue condizioni sono gravi con fratture multiple al bacino e alle gambe. Al momento si trova in sala operatoria.