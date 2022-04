Addio a Emilio Scappini, fotografo “per passione”: le sue foto come racconto delle battaglie per i diritti - Genova 24

Genova. Sul suo profilo facebook si definiva fotografo “per passione” e la passione certo non gli mancava. Emilio Scappini, ferroviere in pensione, la sua macchina fotografica l’aveva sempre con sé e non si perdeva mai un appuntamento culturale né una manifestazione, soprattutto quando si trattava di difendere i diritti.

Dichiaratamente di sinistra, ex Pci ed iscritto alla Cgil, Emilio c’era sempre. A volte noi giornalisti lo sgridavamo perché per fare le foto ‘giuste’ si metteva davanti agli altri. La stessa scena per anni e anni:“Emilio levati, ci stai impallando tutti!”. Lui si scusava sorridendo, ma dopo cinque minuti era di nuovo davanti a tutti. Ma era una persona generosa e buona, sempre pronta ad aiutare gli altri.

Scappini abitava a Certosa e amava raccontare soprattutto la “sua” Valpolcevera, come ricorda Federico Romeo: “L’ultimo evento che ha fotografato è stata l’inaugurazione del teatro Govi” spiega il presidente del municipio. Aveva partecipato il giorno dopo alla manifestazione a Roma per la pace il 5 marzo con la Cgil, poi è arrivato il Covid e le sue complicanze. Era ricoverato da diverse settimane, e ieri non ce l’ha fatta.

Sono decine i messaggi di cordoglio con cui i tanti amici lo ricordano. “Ciao Scap, anche tu te ne sei andato, un altro compagno che mancherà – scrive il presidente della Camera del lavoro Igor Magni – il tuo modo di raccontarci con le tue foto resterà nel tempo, testimonianza di un epoca, delle battaglie di lavoratrici e lavoratori, della tua militanza e di te. Sindacato, politica, territorio ma anche la musica il teatro…addio Emilio Scappini, fai buon viaggio. Alla famiglia va la vicinanza e le condoglianze di tutta la camera del lavoro di Genova e delle tante e dei tanti compagne e compagni che lo hanno conosciuto”.

“Sei stato molto più del bravissimo fotografo che molti di noi ricordano – scrive il presidente di Arci Liguria Walter Massa – Sei stato un bravo compagno, generoso capace di tappezzare di manifesti elettorali tutta la Valpolcevera in una notte da solo; sei stato sempre in prima fila quando c’era da “difendere” i tuoi amici e compagni sotto attacco per questioni politiche. Sei stato su tutti i pullman possibili in partenza per le manifestazioni sindacali e politiche degli ultimi anni con una forza da eterno ragazzino. Sei stato spesso combattuto in questi ultimi anni sulla condizione della sinistra; non era più quella di una volta, troppe divisioni e troppi personalismi ma non hai mai mollato e soprattutto non hai mai perso la tua bellissima e contagiosa risata”.

“Ci mancheranno le tue meravigliose fotografie che hanno sempre accompagnato ogni importante evento della nostra Valpolcevera – lo ricorda il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo – ci mancheranno le tue telefonate per segnalare i problemi nel quartiere e i tuoi contributi per risolverli. La Valpolcevera perde un cittadino buono, partecipe alla vita della comunità e punto di riferimento per molti. “Arriva Emilio” così dicevamo, quando negli eventi del Municipio c’era bisogno di te”.

L’ultimo saluto a Emilio Scappini si terrà domani, sabato 16 aprile, alle 11.30 presso il tempio laico del cimitero di Staglieno.